Tesla est poursuivi par 25 comtés de Californie pour sa mauvaise gestion des déchets dangereux

Tesla vient d’être poursuivi en justice par 25 comtés de Californie… pour sa mauvaise gestion des déchets dangereux dans ses installations de l’État. Cette action en justice, dont l’objectif est d’imposer des sanctions civiles et d’obtenir une injonction obligatoire pour la bonne gestion des déchets, intervient après une tentative de négociation infructueuse entre Tesla et les différents représentants des comtés de Californie. Si l’on en croit Reuters, les sanctions civiles pourraient potentiellement atteindre jusqu’à 70 000 dollars pour chaque infraction constatée, et surtout… par jour !

La plainte, qui a été co-signée par des comtés majeurs comme Los Angeles et San Francisco, allègue que Tesla a manipulé de manière inappropriée diverses matières dangereuses, notamment des huiles lubrifiantes, des liquides de frein, des batteries au plomb, des aérosols, de l’antigel, des liquides de nettoyage, du propane, de la peinture, de l’acétone, du pétrole liquéfié, du gaz ainsi que des carburants diesel. Le procès affirme que ces matériaux ont été étiquetés de manière inappropriée et éliminés dans des stations de transfert ou des décharges non certifiées pour les déchets dangereux. La plainte note en outre que Tesla continue de poursuivre ce genre de pratiques dans ses installations.

Dans un document remis à la SEC, Tesla affirme pourtant avoir pris des mesures correctives telles que la réalisation de formations et d’audits et l’amélioration de ses programmes de gestion des déchets sur sites. Visiblement, ces efforts n’ont pas été considérés comme suffisants aux yeux des représentants des 25 comtés de Californie. On notera que ce n’est pas la première fois que Tesla est confronté à des problèmes juridiques concernant la gestion des déchets. En 2019, Tesla avait réglé un différend avec l’Environmental Protection Agency concernant plusieurs violations de la réglementation fédérale sur les matières dangereuses.