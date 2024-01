🔥 Le nouveau Fire TV Stick 4K d’Amazon est a moité prix pendant les #soldes

Il y a peu, Amazon a revu et corrigé sa fameuse série de clés HDMI, les Fire TV Stick 4K. Cette mise à jour promet une expérience utilisateur améliorée, avec des appareils plus performants et plus fluides. Alors que la version Max intègre des innovations intéressantes, c’est la version standard qui retient notre attention. En effet, à l’occasion des soldes, le prix de l’Amazon Fire TV Stick 4K chute spectaculairement, passant de 69,99 euros à seulement 39,99 euros.

Transformer un téléviseur ordinaire en un Smart TV de dernière génération est aisé grâce à une box multimédia ou une clé HDMI. Cette dernière option, bien que moins puissante, gagne en praticité grâce à son format compact et à une installation rapide. Il suffit de connecter le dongle au port HDMI du téléviseur pour profiter d’une transformation technologique instantanée. Durant les soldes, plusieurs modèles de clés HDMI, comme la nouvelle Fires Stick 4K Max qui est à 52,99€ au lieu de 79,99€.

Points clés de l’Amazon Fire TV Stick 4K (fin 2023)