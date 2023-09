Amazon dévoile ses nouveautés : Echo Show 8, Eero Max 7 et de nouveaux Fire TV

Amazon a organisé aujourd’hui une conférence pour annoncer plusieurs produits. Echo Show 8, Eero Max 7 et de nouveaux Fire TV font partie des nouveautés.

Du nouveau pour l’Echo Show et l’Echo Hub

Amazon a évoqué le lancement d’une nouvelle version de son écran intelligent Echo Show 8. Il comprend une nouvelle caméra centrée de 13 mégapixels, une nouvelle technologie de traitement audio spatial et une nouvelle interface utilisateur qui affiche d’abord des informations générales, mais qui devient plus détaillée lorsque l’on se rapproche de l’écran.

Le nouveau processeur exécute un nouveau modèle permettant à Alexa de traiter localement les demandes courantes liées à la maison connectée, pour des réponses 40% plus rapides lorsque l’on demande à Alexa d’effectuer des tâches courantes comme allumer la lumière, un interrupteur ou une prise connectée. Aussi, l’expérience audio offre une clarté et des basses accrues, avec une technologie d’adaptation à la pièce. De plus, un hub maison connectée intégré prend en charge Zigbee, Thread, le Bluetooth et Matter, permettant un contrôle facile des lumières, serrures et capteurs compatibles. C’est disponible en précommande pour 169,99€, avec une sortie le 25 octobre.

Un autre produit est l’Echo Hub. C’est un écran de contrôle de la maison connectée compatible avec Alexa, dont la mission est d’offrir aux utilisateurs un moyen simple de gérer les divers appareils de la maison connectée compatibles. Il dispose d’un écran tactile fin de 8 pouces avec un tableau de bord personnalisable qui permet de regrouper et de gérer les appareils de la maison connectée, de démarrer une routine, d’organiser des widgets et de voir plusieurs flux de caméras connectées compatibles. Le prix est de 199,99€.

D’autres nouveautés au programme

Amazon a présenté l’Eero Max 7, un nouveau routeur qui a la particularité de supporter le Wi-Fi 7. Il associe la technologie TrueMesh d’Amazon au Wi-Fi 7 pour augmenter les débits, éviter les interférences des réseaux voisins et améliorer la latence du maillage. On retrouve par ailleurs deux ports Ethernet de 10 Gb/s, ainsi que deux ports de 2,5 Gb/s. Selon Amazon, il suffit de 10 secondes pour télécharger un film 4K de 50 Go avec le port de 10 Gb/s. Encore faut-il avoir la connexion qui va avec. Le prix est de 699,99€ pour une disponibilité prochaine.

Amazon a également trois nouveaux appareils Fire TV. Le nouveau Fire TV Stick 4K est 30% plus puissant que la version précédente et prend en charge le Wi-Fi 6. Il est disponible en précommande pour 69,99€ avec une disponibilité le 18 octobre. De son côté, le nouveau Fire TV Stick 4K Max prend en charge le Wi-Fi 6E et ajoute la Fire TV Ambient Experience. Il inclura des informations utiles comme votre calendrier familial, la météo locale et des rappels sur votre écran lorsque vous n’êtes pas en train de diffuser. Son prix est de 79,99€, avec là aussi une arrivée le 18 octobre.

Citons par ailleurs son Fire TV Soundbar, une barre de son qui supporte notamment le Dolby Atmos et le DTS:X. Le prix sera de 119$. Il y a aussi de nouvelles lunettes connectées Echo Frames dont le prix sera de 269$.