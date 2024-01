Freebox Révolution : Free augmente le débit et ajoute Universal+

Il y a deux surprises pour les abonnés Free qui ont une Freebox Révolution avec TV by Canal. Ils ont le droit à un meilleur débit Internet et à l’ajout prochain d’Universal+ pour accéder à plusieurs chaînes.

Pour le débit, les abonnés avec une Freebox Révolution qui ont TV by Canal verront la vitesse d’envoi (upload) passer de 600 Mb/s à 700 Mb/s. Ce gain de 100 Mb/s sera donc appréciable selon les usages. En revanche, rien ne bouge pour ce qui est de la vitesse de téléchargement (download) qui est de 1 Gb/s.

L’autre nouveauté est Universal+, également proposé avec la Freebox Ultra annoncée aujourd’hui par Free. Ce sera bientôt disponible. Voici comment Free présente ce pack :

Universal+ propose une expérience de divertissement complète avec un accès à quatre chaines TV exceptionnelles : 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks ! Profitez d’une variété de contenus allant des séries policières et thrillers à la science-fiction, en passant par des séries réalité et les séries animées DreamWorks !

« Ces évolutions sont automatiques et sans surcoût. Les abonnés concernés seront informés par e-mail de ces bonnes nouvelles », indique Free dans un communiqué de presse. Vous n’avez donc rien à faire de particulier, ce sera bientôt disponible.

Il est important de bien préciser que cela concerne ici la Freebox Révolution avec TV by Canal et non la nouvelle offre Freebox Révolution Light lancée aujourd’hui à 29,99€/mois. Celle-ci n’inclut pas TV by Canal et ne propose pas les appels en illimité vers les mobiles.