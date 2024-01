Free lance la Freebox Révolution Light avec un prix en baisse à 29,99€

Surprise pour Free qui en plus d’annoncer sa Freebox Ultra propose la Freebox Révolution Light avec un prix en baisse. La box est disponible pour 29,99€/mois, contre 19,99€/mois pendant un an puis 44,99€/mois avec le modèle précédent. Mais pour avoir ce prix, il y a des éléments en moins.

Free dégaine l’offre Freebox Révolution Light

Côté Internet, rien ne change avec la Freebox Révolution Light. On retrouve toujours une compatibilité ADSL2/VDSL/fibre avec la possibilité d’avoir jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement (download) et 600 Mb/s en envoi (upload). Ce débit devrait donc être suffisant pour beaucoup de personnes. À noter qu’il est possible d’avoir des répéteurs Wi-Fi que Free facture 20€ l’unité.

C’est surtout sur la partie télévision qu’il y a des éléments en moins. Free fait savoir qu’il y a 230 chaînes de télévision incluses, mais le bouquet TV by Canal n’est plus intégré. Pour ce qui est de la partie téléphonie, les appels sont en illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, mais pas vers les mobiles contrairement à l’offre précédente. Il est toutefois possible de prendre cette option, le coût est de 2,99€/mois.

La Freebox Révolution Light est disponible dès maintenant sur le site de Free au prix de 29,99€/mois.