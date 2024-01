Amazon annule son rachat d’iRobot (Roomba) pour 1,4 milliard de dollars

Amazon annonce renoncer au rachat d’iRobot et de ses aspirateurs robot Roomba, qui avait été annoncé pour la première fois en août 2022. Le groupe a pris cette décision à la suite des blocages de la Commission européenne, comprenant bien que le rachat ne pouvait pas être bouclé.

Le rachat d’iRobot par Amazon est annulé

« Nous sommes déçus qu’Amazon ne puisse pas aller au bout de l’acquisition d’iRobot », a déclaré dans le communiqué David Zapolsky, un des principaux responsables du groupe. « Les fusions et acquisitions comme celle-ci aident des entreprises comme iRobot à mieux se positionner sur le marché mondial, en particulier contre des entreprises, ou des pays, qui n’imposent pas les mêmes règles en matière de régulation », a-t-il ajouté. Le montant du rachat était de 1,4 milliard de dollars.

« La fin de l’accord [d’acquisition] est décevante mais iRobot se tourne désormais vers l’avenir et la volonté de développer des robots intelligents et des innovations qui rendent la vie meilleure », a de son côté déclaré le fondateur de l’entreprise, Colin Angle. Malgré tout, iRobot va licencier 350 employés, ce qui correspond à 31% de son effectif. Les employés concernés seront informés à la fin mars.

L’échec de l’accord signifie qu’Amazon paiera une indemnité de rupture de 94 millions de dollars à iRobot, qui sera en grande partie utilisée pour rembourser un prêt de 200 millions de dollars contracté l’année dernière.

Cette annonce intervient après que le projet d’acquisition a rencontré des difficultés avec les autorités de régulation en Europe. En novembre dernier, la Commission européenne a déclaré qu’elle estimait que l’opération pouvait restreindre la concurrence sur le marché des aspirateurs robots. De nombreux concurrents d’iRobot vendent également leurs appareils sur la boutique en ligne d’Amazon, et les autorités de régulation craignaient qu’Amazon ne retire de la liste ou ne réduise la visibilité des aspirateurs robots rivaux, restreignant ainsi la concurrence et « entraînant une hausse des prix, une baisse de la qualité et une diminution de l’innovation pour les consommateurs ».