Lune : le contact a été rétabli avec l’atterrisseur japonais SLIM

Les ingénieurs de la JAXA (agence spatiale japonaise) avaient vu juste : les changements de position relative du soleil par rapport à l’atterrisseur SLIM ont permis d’alimenter les panneaux solaires en énergie, suffisamment pour que l’agence spatiale japonaise établisse un contact avec l’appareil et reprenne le cours des opérations prévues. Le premier cliché capturé par SLIM depuis son réveil a été publié sur X. Ce cliché, réalisé grâce à la caméra spectrale multi-bande de SLIM, dévoile la formation rocheuse « Toy Poodle » de Mars. La JAXA ne s’est pas encore prononcée sur le temps de mission qu’il reste à SLIM avant de rentrer à nouveau en léthargie, sachant que l’atterrisseur est toujours positionné la tête en bas et que donc ses panneaux ne sont pas orientés de façon optimale pour recevoir la lumière du soleil.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG

— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) January 29, 2024