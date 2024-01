Starlink baisse le tarif de sa formule en mobilité

En voilà une bonne nouvelle pour démarrer l’année : sans tambours ni trompettes, Starlink vient de baisser drastiquement le prix de son abonnement en mobilité. Ce dernier passe de 100 euros à 59 euros par mois, sans compter bien sûr le coût du kit antenne (environ 450 euros). Le forfait Mobile Mondial est à 230 euros et le même forfait avec 50 Go de téléchargement en sus est facturé 287 euros. Ces deux derniers forfaits sont bien sûr réservés aux professionnels… ou aux très grands baroudeurs (un brin fortunés).

Pour rappel, Starlink propose en France (et ailleurs) un service d’internet par satellite qui pour 40 euros/mois offre jusqu’à 200 Mbps en download et jusqu’à 30 Mbps en upload (dans le monde réel, plutôt 150 Mbps en download et 20 en upload). Idéal donc pour ceux qui sont en zone blanche, ou dans le cas de l’abonnement en mobilité, pour ceux qui bougent beaucoup et aiment bien rester connectés une fois le van garé en pleine nature.

A noter que les kit antennes ne sont plus uniquement disponibles sur le site de Starlink. On en trouve désormais chez Darty, la FNAC ou Boulanger, au prix unique de 450 euros.