Nvidia RTX Remix, pour des graphiques modernes sur les anciens jeux, est disponible en bêta

C’est parti pour la bêta ouverte de RTX Remix, l’outil de Nvidia qui a pour vocation de donner une seconde jeunesse aux anciens jeux en améliorants les graphismes et en proposant le support du ray tracing.

Nvidia RTX Remix arrive en bêta

C’est ce même outil qui a été utilisé pour améliorer l’aspect visuel du jeu Portal grâce à des textures, des modèles et des éclairages améliorés. C’est également l’outil utilisé par une communauté de moddeurs pour remastériser Half-Life 2 en y ajoutant des têtes de mort réalistes et de bien meilleures textures. Maintenant qu’il est disponible pour tous les moddeurs, il devrait permettre d’obtenir une gamme encore plus large de jeux améliorés.

Cependant, tous les anciens jeux ne sont pas compatibles avec RTX Remix. Nvidia indique que l’outil fonctionne mieux avec les jeux s’appuyant sur DirectX 8 et 9 « avec des pipelines à fonction fixe », notamment Call of Duty 2, Hitman 2 : Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed : Underground 2 et Vampire : The Masquerade – Bloodlines. Une liste complète des titres compatibles est disponible sur le site de modDB.

Nvidia indique également :

Au-delà de ses capacités de base, RTX Remix se distingue par le fait qu’il offre aux moddeurs la possibilité de remastériser les graphismes d’une grande variété de jeux avec le même flux de travail et le même outil, ce qui est rare dans le domaine du modding. Les experts qui maîtrisent les outils de modding traditionnels peuvent les utiliser en tandem avec RTX Remix pour créer des mods encore plus impressionnants.

L’une des principales fonctionnalités est un outil d’IA générative qui utilise les cœurs Tensor des cartes graphiques GeForce RTX pour analyser les textures à faible résolution et « générer des matériaux physiquement précis ». Le système augmente ensuite la résolution jusqu’à quatre fois. Les moddeurs peuvent également utiliser le rendu basé sur la physique (PBR) pour que les textures puissent « réagir » correctement à l’éclairage via le ray tracing.

Les instructions de Nvidia pour la bêta de RTX Remix et d’autres éléments sont disponibles à cette adresse.