L’idée de fermer Google Maps pendant les JO 2024 est abandonnée

Fermer Google Maps pendant les Jeux olympiques de 2024 avait été sérieusement envisagé par Île-de-France Mobilités, mais les plans ont changé. Il n’y aura finalement pas de blocage.

Google Maps restera disponible pendant les JO 2024

Pour rappel, Laurent Probst, le directeur général d’Île-de-France Mobilités, avait annoncé dans une interview :

On leur a demandé à tous de relayer nos plans de transports pour que le voyageur passe par le chemin qu’on lui a indiqué. Nous avons confiance dans le fait qu’ils joueront le jeu. S’ils ne le font pas, il faudra que l’État prenne les décisions nécessaires. On leur demandera de fermer leur application. C’est un enjeu de sécurité publique.

L’objectif du gestionnaire des transports publics n’était donc pas forcément de leur donner le trajet direct entre un point et un autre, mais le trajet le plus adapté aux conditions de circulation des métros, bus ou RER, en fonction des flux de voyageurs.

Mais le directeur général a tenu à réagir par voie de communiqué à sa propre interview. Il déclare :

Île-de-France Mobilités n’a absolument pas l’intention de demander la fermeture de Google Maps. Cette plateforme contribuera à orienter les flux de spectateurs, notamment étrangers, durant les Jeux olympiques et paralympiques.

Île-de-France Mobilités mettra en service une application spécifique, appelée Transport Public Paris 2024, en lien avec les Jeux olympiques. Son calculateur d’itinéraires sera modifié afin d’être conforme aux plans de transport et de tenir compte de l’offre renforcée durant la période et qui tiennent compte de l’affluence. Ces trajets ne seront pas forcément les plus courts, mais ils seront les plus confortables. Ce sont les trajets qui seront recommandés pour répartir l’affluence.