Fermer Google Maps pendant les JO 2024 est envisagé à cause des exigences

L’utilisation de Google Maps pendant les Jeux olympiques 2024 à Paris pourrait ne pas être possible. Tout dépendra si Google respecte les exigences.

Google Maps inaccessible pendant les JO ?

C’est Laurent Probst, le directeur général d’Île-de-France Mobilités, qui a annoncé la nouvelle lors d’une interview avec Ouest France. Il indique :

On leur a demandé à tous de relayer nos plans de transports pour que le voyageur passe par le chemin qu’on lui a indiqué. Nous avons confiance dans le fait qu’ils joueront le jeu. S’ils ne le font pas, il faudra que l’État prenne les décisions nécessaires. On leur demandera de fermer leur application. C’est un enjeu de sécurité publique.

L’objectif du gestionnaire des transports publics n’est pas donc pas forcément de leur donner le trajet direct entre un point et un autre, mais le trajet le plus adapté aux conditions de circulation des métros, bus ou RER, en fonction des flux de voyageurs.

Il est ici question de Google Maps, mais le service n’est en réalité pas seul. City Mapper est également concerné et pourrait là aussi être fermé si les exigences ne sont pas respectées.

C’est l’occasion d’indiquer qu’Île-de-France Mobilités va lancer une nouvelle application pour les Jeux olympiques de Paris, baptisée « Transports publics Paris 2024 », qui permettra d’acheter son forfait et surtout de préparer son trajet. Et l’idée ne sera pas de prendre le chemin le plus court mais bien de fluidifier le trafic. « Par exemple, si pour des habitués, il semble évident d’emprunter la ligne 13 pour se rendre au Stade de France, l’application pourrait leur suggérer de se reporter vers la ligne 14 pour répartir les flux », a déclaré Laurent Probst.

Bien sûr, les touristes et même les locaux ont l’habitude d’utiliser des applications comme Google Maps. À voir donc si Google respectera bien les exigences.