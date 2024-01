L’IA est partout, et s’immisce aussi désormais dans les composants de nos ordinateurs. Intel, AMD et Nvidia proposent ainsi des processeurs CPU ou GPU dédiés aux calculs d’IA, une tendance qui va encore s’accélérer avec la prochaine version de Windows (Copilot et l’ensemble des fonctions d’IA intégrées dans l’interface). Ce Windows 12 boosté à l’IA nécessiterait des PC avec à minima 16 Go de RAM, soit 4 fois plus que ce qui est actuellement nécessaire pour faire tourner Windows 11.

Ces nouvelles contraintes en RAM n’ont pas été confirmé officiellement par Microsoft, mais dans leur dernier rapport, les analystes de Trendforce estiment que cette évolution est incontournable, et qu’elle forcera de facto tous les fabricants de PC à livrer des machines avec au moins 16 Go de RAM. Pour rappel, Windows 11 ne nécessite que 4 Go de RAM pour fonctionner, et Windows 10 peut même tourner avec seulement 1 ou 2 Go de RAM selon que l’ordinateur tourne avec un processeur 32-bits ou 64-bits. Dans le monde réel, 8 Go de RAM sont le minimum conseillé toutefois…

Trendforce va plus loin encore et affirme que Microsoft a déjà fixé les specs de ce qui rentrera dans la catégorie des « AI PC », soit des PC conçus de façon à supporter la charge des calculs d’IA dès lors que ces calculs seront effectués en local, via le CPU. Les dernières générations de CPU intègrent en effet une unité NPU (Neural Processor Unit) dédiée aux calculs d’IA. Outre les 16 Go de RAM, les AI PC devront disposer d’une puce capable de fournir du 40 TOPS (mesure de performances en calculs d’IA), ce qui par exemple éliminera de la catégorie AI PC les ordinateurs équipés d’un processeur Intel Meteor Lake (34 TOPS) mais aussi les nouveaux APU Zen 4 d’AMD qui plafonnent à 39 TOPS. L’IA va t-elle servir d’argument massue pour le renouvellement du parc de PC et ainsi relever un secteur en capilotade depuis quelques années ?