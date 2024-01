Samsung Galaxy S24 : où l’acheter (et bénéficier de l’offre promo temporaire)

Les nouveaux Galaxy S24 de Samsung sont disponibles à la commande (ou plutôt la précommande). Pour les caractéristiques principales de ces nouveaux modèles, nous vous re-dirigeons vers notre article qui dit tout ce qu’i y a à savoir sur ces monstres mobiles. Mieux encore, Samsung applique déjà des promos sur plusieurs modèles. Ainsi, le Galaxy S24 avec 256 Go est normalement facturé à 959 euros, mais Samsung le propose à 899 euros lors de cette période de précommandes (849 euros chez la FNAC et Darty grâce à une réduction supplémentaire appliquée par ces boutiques).

Plus précisément, la version 256 Go coûte le prix de la 128 Go, la 512 Go est au prix de la 256 Go et la 1 To est au prix de la 512 Go ! C’est donc le bon moment pour en profiter. Le Samsung Galaxy S24 est disponible :

à la FNAC au prix de 849 euros au lieu de 959 euros (256 Go)

chez Darty au même prix

sur Amazon à 899 euros

Pour rappel, les specs du Galaxy S24 :