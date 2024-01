Google licencie des centaines d’employés dans sa section des publicités

Google annonce avoir licencié plusieurs centaines de personnes au sein de son équipe mondiale de vente de publicités, dans un contexte d’automatisation d’un nombre croissant de tâches administratives et créatives grâce à l’intelligence artificielle. Cela intervient quelques jours après d’autres licenciements.

Nouveaux licenciements chez Google

« Chaque année, nous suivons un processus rigoureux pour structurer notre équipe afin de fournir le meilleur service à nos clients Ads (…). Dans ce cadre, quelques centaines de postes sont supprimés au niveau mondial », a déclaré un porte-parole de Google. « Les employés concernés pourront postuler à des postes vacants au sein de l’équipe ou ailleurs chez Google », a-t-il précisé.

La société tech a assuré que les changements dans ce service allait lui permettre de mieux soutenir les PME, avec plus de clients pris en charge, tandis que le personnel restant se concentrera sur les grandes entreprises clientes. Google prévoit en outre de créer de nouveaux rôles et d’augmenter le nombre d’embauches cette année, évoquant un changement plus important encore que pendant la pandémie.

Le géant de la recherche en ligne n’a pas mentionné l’intelligence artificielle générative, qui est pourtant en train de bouleverser de nombreux secteurs, y compris celui de la publicité.

Pas plus tard que la semaine dernière, Google Cloud a annoncé de nouvelles solutions d’IA et d’IA générative « pour aider les distributeurs à personnaliser les achats en ligne, à moderniser les opérations et à transformer le déploiement des nouvelles technologies en magasin », d’après son communiqué. Les nouveaux outils permettent notamment aux enseignes de créer des agents virtuels capables d’interagir avec les consommateurs sur site Web et applications mobiles, de façon beaucoup plus fluide et perfectionnée que les chatbots sans IA générative.