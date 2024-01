Square Enix avoue avoir utilisé l’IA Midjourney pour son jeu Foamstars (oui mais…)

Kosuke Okatani, producteur exécutif sur le jeu Foamstars (une exclusivité PS5), a avoué dans une interview au site VGC que le studio avait utilisé l’IA générative Midjourney pour le jeu. Si l’on peut-être certain que cette déclaration suscitera son lot de réactions plus ou moins faussement scandalisées, la polémique risque tout de même de faire « pshitt » : Kosuke Okatani précise en effet que Midjourney a exclusivement servi à créer les illustrations des pochettes d’album de la BO du jeu. « Tous les éléments centraux de Foamstars – le gameplay principal et les éléments qui rendent le jeu agréable – sont tous fabriqués à la main » a déclaré Okatani. « Cependant, nous voulions également expérimenter l’IA. »

Le producteur de Foamstars rentre encore plus dans les détails : « Dans ce cas, nous avons expérimenté Midjourney en utilisant des invites simples pour produire des images abstraites. Nous avons adoré ce qui a été créé et nous les avons utilisés comme couvertures d’album finales […. Tout le reste a été entièrement créé par notre équipe de développement. »

L’emploi des Ia génératives par le studio japonais n’est pas une surprise en soi. Un peu plus tôt cette année, le président de Square Enix Takashi Kiryu avait déclaré dans sa lettre du Nouvel An que Square Enix avait l’intention d’être particulièrement « agressif » concernant l »usage de l’IA dans la production des jeux ou le marketing. « À plus long terme, nous espérons exploiter ces technologies pour créer de nouvelles formes de contenu pour les consommateurs car nous pensons que l’innovation technologique représente des opportunités commerciales » affirmait alors Takashi Kiryu. Foamstars sortira le 8 février prochain sur PS5 et dans le service PlayStation Plus.