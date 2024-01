Après l’échec de sa mission, l’atterrisseur Peregrine va se désintégrer dans l’atmosphère terrestre

Triste fin pour l’atterisseur lunaire Peregrine, le premier du type à avoir été conçu par une société privée. Après l’échec rapide de sa mission, l’alunisseur d’Astrobotic a entamé son chemin retour vers la Terre. Peregrine devrait se désintégrer totalement une fois arrivé dans l’atmosphère terrestre, et avec lui tout ce qu’il transportait (entre autres une canette de boisson de forme, un Bitcoin physique, des cendres et même de l’ADN humain et animal !). Les ingénieurs d’Astrobotic n’ont pas encore déterminé la date de ce retour brûlant. L’atterrisseur se trouve actuellement à un peu moins de 400 000 kilomètres de la Terre et il y a donc encore un peu de temps avant que ce dernier ne fasse ses derniers adieux.

Si Peregrine a failli, Astrobotic ne compte pas en rester là et rebondiradès le mois de novembre prochain avec son nouvel attendrisseur Griffin. La pression sera forte puisque Griffin transportera avec lui le Rover Viper de la NASA. Griffin poursuivra la mission inachevée de Peregrine, soit cartographier et analyser la composition du pôle sud lunaire afin d’y trouver les zones de glace. Le Rover sera aidé dans son exploration par des phares LEDs qui lui permettront de se mieux déplacer et se repérer dans les zones sombres du pôle sud lunaire.

En revanche, même si Astrobotic réussit ce second essai, la startup américaine a de fortes chances de ne pas être la première société privée à poser un atterrisseur sur la Lune : toujours dans le cadre du programme d’exploration du pôle sud lunaire, la société Intuitive Machines tentera d’ici quelques mois de poser son propre atterrisseur sur la Lune, Nova-C, afin d’y déposer à la surface un extracteur de glace baptisé Prime-1.