Peregrine : le premier atterrisseur lunaire privé échoue dans sa mission

Ce devait être une grande première, et au final c’est un échec total : 6 heures à peine après le décollage, Peregrine, le tout premier atterrisseur lunaire privé, a rencontré des problèmes techniques tels que la startup américaine Astrobotic a annoncé la fin prématurée de la mission. La première phase de cette tentative, soit l’envol vers l’espace à bord d’une fusée Vulcan, s’était pourtant déroulée sans encombres, mais quelques plus tard, une défaillance du système de propulsion s’est soldée par la perte critique d’un propulseur. Malgré les tentatives désespérées des ingénieurs d’Astrobotic, il a été impossible de replacer la sonde dans le bon sens de la marche d’autant qu’une fuite de carburant finissait de mettre aux derniers espoirs.

Une photo de Peregrine montrant des perturbations sur le matériau de protection alors que le système de propulsion est en train de partir en vrille

Le suspense n’aura donc pas duré très longtemps, et la mission de Peregrine s’arrête près d’1 mois 1/2 avant la date d’alunissage initialement prévue (au 23 février prochain). Cet échec est aussi und déception pour la NASA, qui avait conçu plusieurs instruments embarqués de Peregrine, même si l’agence spatiale américaine sait que deux autres missions lunaires sont en cours de préparation. La première doit se conclure par l’arrivée sur le pôle sud de la Lune de l’atterrisseur NOVA-C et de l’extracteur de glace PRIME-1, deux engins mis au point par la startup Intuitive Machines, et la seconde doit permettra à l’atterrisseur Blue Ghost.de la société Firefly Aerospace d’apporter sur la Lune une sonde de la NASA capable de mesurer la température dans le sous sol lunaire.