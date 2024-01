C’est acté : ChatGPT s’immisce dans de nombreux secteurs professionnels, et les vendeurs d’Amazon ne font pas exception à cette nouvelle règle. Le soucis comme souvent n’est pas l’IA mais la façon dont on l’utilise. et visiblement, certains vendeurs trop empressés n’ont pas remarqué que le chatbot avait refusé de créer un nom d’article pour leur produire, estimant que la requête enfreignait les règles établies par OpenAI . Le site The Verge a ainsi repéré une myriade d’articles portant un nom à rallonge du type « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider à créer un sous-titre adapté au SEO (référencement, Ndlr) en utilisant un langage ou un contenu inapproprié ». Outre les « contenu inapproprié », les messages concernent aussi une mauvaise utilisation du nom de marque (protégé par copyright on présume…).

Si certains produits concernés sont tout à fait conventionnels, d’autres permettent de mieux comprendre les refus de ChatGPT. Ainsi trouve t-on dans le lot des posters avec des formes phalliques ou des animaux en train de s’accoupler. Le bannissement de toute référence sexuelle dans ChatGPT (vraiment toute référence, même la plus minime) explique donc une bonne part des messages de refus du chatbot. Mis au courant de ces bizarreries, Amazon a commencé à faire le ménage et à retirer les produits concernés. On se demande tout de même comment les vendeurs n’ont pas remarqué ces anomalies, à moins que toute la procédure de publication sur Amazon soit déjà automatisée (ce qui n’est techniquement pas impossible).