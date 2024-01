Free Mobile divise par 5 le quota Internet d’une de ses offres

Free Mobile a décidé de rendre son option Booster moins intéressante pour le forfait à 2€, puisque le quota Internet a été divisé par cinq. En effet, on passe de 5 Go à 1 Go désormais.

Cinq fois moins d’Internet avec le Booster de Free Mobile

L’option Booster est un supplément pour ceux qui ont le forfait à 2€. De base, le forfait propose 2 heures d’appels, les SMS et MMS en illimité, et une enveloppe de 50 Mo pour Internet. Ceux qui le souhaitent peuvent donc payer 2,99€ supplémentaires pour avoir les appels illimités et 1 Go de quota Internet. Il est sûr que l’offre est moins intéressante avec la réduction opérée par Free Mobile.

À noter qu’il y a également une réduction pour le roaming. En effet, Free Mobile proposait 6 Go pour Internet à l’étranger. On tombe maintenant à 1 Go, comme pour la France.

Pourquoi cette baisse ? Free Mobile ne dévoile pas la raison, l’opérateur a simplement changé son offre au niveau de son site. Ceux qui avaient souscrit à l’option Boost conservent toutefois les 5 Go pour Internet. La réduction concerne uniquement les nouveaux abonnés.

Dans tous les cas, l’opérateur de Xavier Niel s’aligne désormais sur SFR RED et B&You (Bouygues Telecom) qui ont également ajusté leur forfait d’entrée de gamme pour passer à 1 Go, contre 5 Go auparavant.