[CES 2024] Signature OLED T : LG dévoile la première TV Oled transparente destinée à la commercialisation.

Les téléviseurs et moniteurs OLED transparents, ce n’est pas vraiment une technologie neuve, mais à quoi bon réaliser des prouesses technologiques si ces dernières doivent rester à l’état de prototype ? Le LG Signature OLED T ne sera donc pas la première télé OLEd transparente, mais en revanche sera bien le premier modèle de ce genre à être commercialisé. sur le plan technique il s’agit d’un moniteur OLED 4K de 77 pouces avec un filtre rétractable permettant de passer du mode transparent au mode TV classique. Dès lors que l’on en regarde pas un contenu spécifique, le Signature OLED T peut servir à afficher des éléments semblants flotter dans l’air, ce qui transforme l’appareil en support de décoration high tech. Des notifications peuvent aussi s’afficher dans ce mode « fond d’écran transparent », à l’instar des prévisions météo par exemple…



Ce moniteur futuriste fonctionne aussi sans fil (hormis le câble secteur) grâce à la technologie Zero Connect et un boitier déporté disposant lui de toute la connectique nécessaire. LG n’a pas fourni beaucoup plus d’informations techniques sur ce Signature OLED T forcément très haut de gamme, et il faudra aussi attendre encore un peu pour en connaitre le prix.