Pixar va licencier 20% de ses effectifs en 2024

Cela fait un peu mal au coeur de l’écrire. Après les studios Disney, c’est au tour de Pixar d’envisager un plan de licenciement massif qui se traduirait par une réduction de 20% des effectifs. D’abord relayée par le site Techcrunch puis confirmée par le studio, l’information fait l’effet d’un coup de tonnerre. Le fait est pourtant que les derniers films Pixar sont très loin d’avoir rencontré un succès équivalent aux films de la période dorée du studio, le dernier gros « banger » en date étant Les Indestructibles 2 (qui a dépassé le milliard de dollars de recettes).

Lightyear a été un énorme échec au box-office. La période dorée de Pixar est bel et bien terminée

Désormais, Pixar s’apprête à mettre sur la touche environ 300 personnes, ce qui représente environ 20% d’un effectif évalué actuellement à 1300 salariés. Le studio précise que ces licenciements se feront tout au long de l’année (bonne ambiance…) et que le nombre de personnes éjectées pourra aussi dépendre des projets en cours et des besoins qu’ils nécessitent en ressources humaines. Sachant que Pixar a confirmé que le volume et le « scope » de ces projets seront diminués, il ne fait guère de doutes que le plan de restructuration sera appliqué.

Des sources internes précisent en outre que les licenciements toucheront particulièrement les employés chargés de la division streaming de Pixar rattachée directement à Disney+. Le succès de Disney+ est pourtant réel (plus de 150 millions d’abonnés à date), mais la firme aux grandes oreilles peine à trouver le bon modèle économique, celui qui assurera une rentabilité et des revenus suffisants pour le financement de ses films et séries.