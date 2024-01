PS5 : la manette DualSense V2 se dévoile avec une meilleure autonomie

La PlayStation 5 va avoir le droit à une nouvelle manette, avec la DualSense V2 qui se dévoile et propose une meilleure autonomie. Sony n’a encore rien annoncé, mais plusieurs revendeurs proposent déjà de l’acheter. C’est notamment le cas en France et au Canada. Il est possible que d’autres pays soient concernés.

Meilleure autonomie pour la DualSense V2

Visuellement parlant, la DualSense V2 serait identique à la première version qui est fournie avec chaque PS5. Le changement se fait au niveau de l’usage, puisqu’il est question de 12 heures d’autonomie. C’est près du double du modèle d’origine, le gain n’est donc pas négligeable. Bien sûr, l’autonomie réelle dépend du type de jeu.

En France, la DualSense V2 est d’ores et déjà en vente à la Fnac et chez Boulanger. Le prix est de 69,99€. Au Canada, on la retrouve chez Best Buy. C’est lui qui dispose de la nouvelle description évoquant les 12 heures d’autonomie. Pour leur part, les revendeurs français affichent (pour l’instant du moins) la même description que pour la manette d’origine.

Comme dit précédemment, Sony n’a encore rien officialisé. Mais au vu de l’apparition chez plusieurs revendeurs dans différents pays, on peut se douter que l’annonce est plus qu’imminente. Cela pourrait être une question d’heures.