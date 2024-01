[CES 2024] Iridesense dévoile son LiDAR multi-spectrale capable de mesurer le stress hydrique des végétaux

Pionnier de la perception 3D Multispectrale, Iridesense a dévoilé au CES 2024 un capteur LiDAR qui pourrait réellement changer la donne dans le secteur de l’agriculture. Ce dernier est en effet capable d’analyser en temps réel et à distance (jusqu’à 150 mètres) le niveau d’hydratation des végétaux et de la terre (mesure du stress hydrique), ce qui permettrait de gérer plus sobrement et efficacement les ressources en eau voire même de détecter les zones les plus susceptibles de subir un incendie ! Pour les exploitations agricoles, cette innovation s’annonce donc comme une véritable révolution… en phase avec les objectifs de sobriété énoncés lors de la dernière COP. Au delà de l’agriculture, le LiDAR multi-spectrale peut aussi être utilisé dans le secteur minier, étant capable de distinguer différents types de roches voire de détecter les hydrocarbures.

Le LiDAR multi-spectrale d’Iridesense est capable de mesurer le stress hydrique des végétaux, une première mondiale

Créée par des anciens de Withings, la startup française Iridesense souhaite avant tout profiter de son passage au CES pour franchir un cap. Avec la nouvelle visibilité offerte par le salon américain, Iridesense a bon espoir de pouvoir signer des contrats avec de gros exploitants agricoles, ce qui lui permettrait de passer à l’étape de l’industrialisation et de la production en série. Jusqu’ici en effet, le LiDAR multi-spectrale de la startup est encore produit à la main, et en très peu d’exemplaires.