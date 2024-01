Le script (bien barré) du Dune 2 de David Lynch a été retrouvé !

Il était considéré comme un « incunable » à jamais perdu. Le script inachevé du second film Dune imaginé par David Lynch vient enfin d’être retrouvé. Le génial réalisateur avait en effet commencé à travailler sur la suite de son adaptation du chef d’oeuvre de Frank Herbert (sortie en salles en 1984). Max Evry, auteur de l’ouvrage A Masterpiece in Disarray: David Lynch’s Dune—An Oral History a révélé les détails de ce précieux script dans les colonnes de Wired. Intitulé « Dune Messiah », (Le Messie de Dune, qui est effectivement le second opus de l’oeuvre d’Herbert), le script a été retrouvé dans les archives de la California State University, à Fullerton.

On apprend ainsi que Lynch envisageait une séquence d’ouverture très différente du début du livre, qui démarre avec l’attaque éclair des Harponne sur Arrakeen. Le Messie version « Lynch » aurait aussi révélé que le médecin joué par Leonardo Cimino dans le premier film était en fait une figure majeure des romans d’Herbert, soit Scytale, un « danseur de visage » (des êtres génétiquement améliorés et connus sous le nom de Bene Tleilax). Dans le script de Lynch, Scytale récupère le corps de Duncan Idaho en profitant du chaos de l’assaut sur Arrakeen, et parvient par la suite à ressusciter Idaho en tant que clone « Ghola » Hayt. S’ensuit alors une séquence encore plus hallucinée :

« Les amis de Scytale rient et roulent sauvagement des billes dans leurs mains alors qu’ils regardent Scytale chanter à travers dix-huit bouches dans dix-huit têtes liées ensemble par une chair qui ressemble à un tuyau flasque. Les têtes chantent partout dans la salle toute rose. Un homme ouvre la bouche et un essaim de petites personnes chantent en accompagnant Scytale. Un autre homme lâche un chien flottant qui explose dans les airs, faisant en sorte que tout le monde se perd dans les fibres du magnifique tapis. Bien que petits, ils continuent tous à rire, un rire qui est maintenant extrêmement aigu. Scytale (maintenant avec une seule tête) rampe sur un mur en riant de façon hystérique. »

Cette séquence d’ouverture s’annonçait donc détonnante, et l’on. peut parier qu’elle aurait sans doute fait grincer les dents des plus farouches défenseurs de l’œuvre d’Herbert. D’autres détails de ce script très « Lynchéen » sont à retrouver dans l’article de Wired. Pour rappel, Dune : partie II (de Denis Villeneuve cette fois) sortira en salles le 1er mars prochain.