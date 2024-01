The Mandalorian & Grogu : des détails dévoilés sur le nouveau film Star Wars

Lucasfilm annonce aujourd’hui que le film Star Wars avec le Mandalorien aura pour nom The Mandalorian & Grogu. Le long-métrage sortira au cinéma. Voici les premiers détails dévoilés.

Des détails sur The Mandalorian & Grogu

Le tournage The Mandalorian & Grogu débutera dans le courant de 2024, selon les dires de Lucasfilm qui ne communique pas une date spécifique. Le film sera réalisé par Jon Favreau, qui est le créateur de la série The Mandalorian sur Disney+. Il sera également le producteur aux côtés de Kathleen Kennedy et Dave Filoni.

« J’ai adoré raconter des histoires dans le riche univers créé par George Lucas », a déclaré Jon Favreau. « La perspective de porter le Mandalorien et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement excitante ». De son côté, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, indique : « Jon Favreau et Dave Filoni ont fait entrer dans Star Wars deux nouveaux personnages très appréciés, et cette nouvelle histoire est parfaitement adaptée au grand écran ».

Il n’y a pour le moment pas d’information sur la date de sortie ni sur l’histoire ou le casting. On se doute évidemment que Pedro Pascal sera de la partie, étant donné qu’il tient le rôle-titre dans la série.

Pour rappel, il y a eu trois saisons pour The Mandalorian sur Disney+. Une saison 4 est également prévue, mais les détails sont légers pour l’instant.