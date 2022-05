The Mandalorian : la saison 4 est déjà en préparation

Il y aura bien une saison 4 pour la série The Mandalorian et le créateur Jon Favreau dit travailler dessus en ce moment même. Pour rappel, la saison 3 de la série Star Wars fera ses débuts en février 2023 sur Disney+.

Une saison 4 prévue pour The Mandalorian

« Avec la télévision, nous avons la chance de ne pas avoir à précipiter les choses dans une heure et demie, deux heures. Nous pouvons raconter des histoires lentement », a déclaré Jon Favreau à CinemaBlend, soulignant les avantages d’avoir plusieurs épisodes. « Maintenant que Dave [Filoni] s’occupe d’Ahsoka, cela influence beaucoup l’écriture que je fais pour la saison 4 [de The Mandalorian]. Cela devient — comment dire — plus précis », a-t-il ajouté.

Comme on peut s’en douter, pas la moindre information n’a été dévoilée concernant la saison 4 de The Mandalorian. Déjà que nous n’avons pas encore d’informations officielles sur la saison 3… On peut tout de même s’attendre à la suite des aventures de Din Djarin (le Mandalorien) et Grogu, les deux personnages s’étant retrouvés dans la série Le Livre de Boba Fett.

Jon Favreau a expliqué comment le lien entre ces deux séries crée un « terrain très fertile pour l’imagination », avec beaucoup plus de considérations à prendre en compte. « Quand j’écrivais la première saison de The Mandalorian, je pouvais faire n’importe quoi, la situer n’importe où », a-t-il fait savoir. « Maintenant, nous devons comprendre pourquoi certains Mandaloriens portent des casques, d’autres non, ce qui se passe sur Mandalore, ce que fait Bo-Katan à ce moment-là, que ressent-elle à ce sujet, où est le sabre noir ».