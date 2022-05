The Mandalorian : la saison 3 débutera en février 2023 sur Disney+

La saison 3 de The Mandalorian a désormais une date de sortie : ce sera en février 2023 sur Disney+. L’annonce a été faite il y a quelques minutes lors de la Star Wars Celebration.

Pour rappel, la première saison a fait ses débuts en novembre 2019. Il y ensuite eu la deuxième saison à partir d’octobre 2020. Et voilà donc qu’il faudra attendre février 2023 pour découvrir la saison 3 de The Mandalorian sur Disney+. Étant donné ce qu’il s’est passé dans la série Le Livre de Boba Fett, on peut dire que nous avons eu un premier aperçu.

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant l’histoire de la nouvelle saison. Lucasfilm indique seulement qu’il y aura le Mandalorien et Grogu, mais c’est tout sauf une surprise. Il faudra donc patienter avant d’en savoir plus. Il est toutefois bon de noter que des premières images ont été diffusées lors de la Star Wars Celebration. L’armurière n’est pas contente que Din Djarin (le Mandalorien) ait retiré son casque. Aussi, Din dit qu’il va à Mandalore pour être « pardonné de ses transgressions ». Il y a également Bo-Katan Kryze qui est assise sur un trône. Elle demande à Grogu : « pensais-tu réellement que ton père était le seul Mandalorien ? ».

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/CHqUL1gec7

— The Mandalorian (@themandalorian) May 26, 2022