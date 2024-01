[CES 2024] Asus dévoile le Rog NUC, un PC gaming compact équipé d’une RTX 4070 et d’un Intel Core Ultra 9

Si Intel a abandonné la conception et la distribution de PC compacts de type NUC, âme flambeau a été repris par les fabricants tiers. Ainsi, Asus profite du CES 2024 pour dévoiler le Rog NUC, un PC gaming à la fois surpuissant et relativement compact. L’appareil, qui avait fuité sous le nom de code « Scorpion Canyon », se présente sous la forme d’un châssis de métal facile à ouvrir et pensé pour l’upgrade de composants (Asus promet un changement de pièce en 10 minutes à peine).

A l’intérieur, on trouve au choix un Intel Core Ultra 7 ou 9 ainsi qu’une carte graphique RTX 4060 ou 4070, de quoi afficher sur 4 écrans 4K en simultané ! Asus ne s’est pas contenté d’intégrer des composants à la pointe : la technologie propriétaire « Performance Hybrid Architecture » permet d’attribuer effacement les e-Core aux différents besoins en ressources de calcul.

Le boitier intègre aussi de la RAM DDR5 à 5600Mhz (et en double canaux), et dispose de tout ce qu’il faut en terme de connectivité, soit un port HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, un Thunderbolt 4/USB-C de Type-C et un port USB 2.0. La bécane est aussi compatible avec les réseaux sans fil WiFI 6E et tourne sous Windows 11 et Linux. A noter enfin que le Rog NUC est compatible avec le nouveau contrôleur Xbox d’Asus, le Rog Raikiri Pro. Ne reste plus qu’à connaitre le prix (qui s’annonce salé) et la date de disponibilité.