[CES 2024] Invoxia dévoile Minitailz, un traqueur de santé pour animaux boosté à l’IA

L’accessoire vient de remporter le CES Innovation Award dans la catégorie IA. Le Minitailz est un accessoire qui s’inscrit dans la continuité du Pet Tracker et du Smart Dog Collar. Compact (6 cm de long pour 3 cm de large), équipé d’une carte SIM (pour la connexion réseau) et très autonome (15 jours), l’accessoire se place au niveau du collier et a été conçu pour ne pas gêner les mouvements de son compagnon.

L’objectif est toujours de localiser son animal de compagnie (chat ou chien), mais aussi de surveiller la santé de ce dernier grâce à une technologie biométrique non invasive et boostée à l’IA. L’accessoire peut ainsi récolter les données cardiaques du compagnon à poils et même détecter – avec un taux de réussite de 97 à 99% – une possible fibrillation auriculaire synonyme de maladie du coeur.

Comme tous les accessoires de ce type, une app dédiée permet d’historier les données de santé du chien ou du chat. Là encore, ces données sont analysées et traitées via l’IA afin de déterminer si l’animal des soucis de sommeil, ou de poids, sachant qu’une visite chez le véto est recommandée dès lors que les mesures ne sont pas bonnes. du côté des données de localisation, le système peut déterminer si Médor a effectuer sa promenade à pattes ou en voiture. On peut supposer que cette fonction de localisation sera surtout intéressante pour les chats, sachant que ces derniers ont beaucoup plus l’habitude de s’aventurer dans le quartier voisin.

Le Minitailz est disponible dès aujourd’hui sur le site d’Invoxia pour le modèle chien et courant mars pour le modèle chat. Le prix de vente est de 99 euros, à quoi il faut rajouter un abonnement de 8,30 euros/mois.