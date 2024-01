[CES 2024] Samsung dévoile une dalle MicroLED… totalement transparente !

C’est incontestablement l’une des premières « claques » technologiques de ce CES 2024. Samsung vient de dévoiler des dalles MicroLED (à ne pas confondre avec le Micro OLED) totalement transparentes, ce qui n’avait encore jamais été fait par un autre fabricant. Trois ans à peine après la présentation de dalles OLED transparentes, c’est donc au tour de la technologie d’affichage MicroLED de franchir ce nouveau cap. Pour rappel, le MicroLED se compose d’une dalle LCD avec des pixels auto- émissifs (comme les pixels de l’OLED) capables de s’éteindre et donc de générer des noirs parfaits (et donc encore iun niveau de contraste très élevé). LCD oblige, ces dates évitent certains des problèmes spécifiques des dates OLED (images fantômes, brulures, etc.).

Le MicroLED est donc une excellente technologie d’affichage… qui coûte malheureusement horriblement cher (soit le prix d’un petit appartement dans le Roussillon pour une dalle de 100 pouces ou plus), et ne parlons même pas du tarif potentiel des dalles MicroLED transparentes que vient de dévoiler Samsung, dalles pour l’instant ne sont qu’au seul stade du prototype. L’exploit technologique est là, l’effet « wow » ! aussi, mais l’on parle ici de technologies qui sont encore très loin d’être « démocratisables ».

Après tout, même les grands écrans OLED coûtent toujours une blinde actuellement, alors que ces technologies d’affichage ont largement plus de 5 ans. Les analystes tablent sur 2030 pour une percée du MicroLED auprès du grand public, ce qui nous parait même optimiste au vu de la conjoncture et de la tendance des fabricants à maintenir des prix élevés afin de se garantir une marge tout en ciblant la catégorie la plus aisée de la population.