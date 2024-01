Galaxy S23 : la protection contre les brûlures d’écran sera bientôt corrigée

Les propriétaires d’un smartphone de Samsung, notamment les Galaxy S23, ont perdu la protection pour les brûlures d’écran depuis le passage à Android 14. Fort heureusement, elle va faire son retour.

La protection des brûlures d’écran revient chez Samsung

Peu après la sortie d’Android 14 par Samsung, il a été découvert que la protection contre les brûlures d’écran avait partiellement disparu de certains appareils, notamment des Galaxy S23. La protection décale légèrement les éléments à l’écran afin d’éviter qu’ils ne restent trop longtemps à la même place. Ce n’est généralement pas perceptible à l’usage, mais c’est une fonction importante.

Cela fait un moment maintenant que le problème a été signalé par les utilisateurs et Samsung réagit enfin. Sur les forums coréens du constructeur, un community manager annonce que la société est au courant de ce problème et qu’un correctif devrait voir le jour dans le courant de janvier. Il n’y a pas encore une date précise. Il n’est pas non plus précisé si les utilisateurs dans tous les pays l’auront au même moment ou s’il s’agira d’un déploiement progressif.

Il est possible que la mise à jour évoquée soit le patch de sécurité. Si c’est le cas, alors il arrivera dans quelques jours. En effet, il y a un patch de sécurité chaque mois pour boucher des failles et corriger d’autres éléments.