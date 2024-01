Google Bard : la version avancée de l’IA sera payante, des fonctions dévoilées

Bard, l’IA de Google, aura le droit à une version avancée pour davantage de fonctionnalités. Mais ce ne sera pas gratuit, il faudra payer (à l’instar de ChatGPT Plus).

Le mois dernier, Google a révélé son nouveau modèle Gemini qui est utilisé aujourd’hui pour alimenter Bard. Gemini se décline en plusieurs niveaux, avec Nano utilisé sur le Pixel 8 Pro pour l’IA sur l’appareil, Pro utilisé sur Bard et Ultra qui arrivera cette année pour alimenter la version avancée de Bard. Aujourd’hui, d’autres détails font surface.

Plusieurs modifications se cachent sur le site de Bard. Tout d’abord, on apprend que la version avancée de Google Bard sera payante. Ce n’est pas une forcément une surprise, mais l’accès à la version avancée sera intégré à Google One et les clients pourront bénéficier d’un essai gratuit de trois mois. C’est en tout cas ce qui est indiqué aujourd’hui, la situation pourrait changer d’ici le lancement.

2. Bard Advanced with Google One.

Google will allow you to get 3 months of "Bard Advanced" on them, through Google One.

Bard Advanced will use Gemini Ultra. pic.twitter.com/IqDWkpMDUg

— Dylan Roussel (@evowizz) January 4, 2024