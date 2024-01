Mars : une nouvelle année pour le drone-hélico Ingenuity… et un nouveau record

L’increvable drone-hélico Ingenuity vient de passer sur Mars le cap de la nouvelle année. Les ingénieurs de la NASA peuvent décidément être très fiers puisque le 20 décembre, Ingenuity a établi un nouveau record de distance sur Mars, parcourant 705 mètres à la vitesse de 36 km/h et surpassant son précédent record de 704 mètres qui avait été réalisé au mois d’avril 2022. C’est un peu comme si ce petit appareil volant d’à peine 1,8 kilogrammes, que beaucoup de spécialistes (dont certains de la NASA) ne voyaient pas survivre très longtemps sur la surface inhospitalière de Mars, s’améliorait encore au fil des mois. On en oublierait presque qu’à partir du 3 avril prochain, Ingenuity aura passé trois ans sur Mars (et clôturé 70 vols) ! Impensable lors du lancement de la mission Mars 20 le 30 juillet 2020 à bord d’une fusée Atlas V.

Accumulant records sur records, épatant d’endurance, fidèle compagnon du Rover Perseverance (à qui il a parfois ouvert la voie), Ingenuity aura plus que prouvé la viabilité et l’utilité de ce type d’engins sur Mars, au point que la NASA prévoit déjà d’envoyer sur la planète rouge un successeur à son Mars Helicopter Scout (MHS), l’autre nom d’Ingenuity.