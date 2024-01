🔥 Marvel’s Guardians of the Galaxy devient gratuit sur PC

Le jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy (Les Gardiens de la Galaxie) est désormais gratuit au téléchargement sur PC. Il vient boucler le programme de l’Epic Games Store qui consistait à proposer un jeu gratuit chaque jour pendant la période des fêtes.

Voici comment le jeu est présenté :

Enfilez les jet-bottes de Star-Lord et embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans ce jeu d’action/aventure à la troisième personne offrant un regard nouveau sur Marvel’s Guardians of the Galaxy. Accompagné des imprévisibles Gardiens, tirez-vous de situations plus explosives les unes que les autres et rencontrez des nouveaux venus ainsi que des personnages emblématiques de Marvel, tous impliqués dans le destin de la galaxie. Ça va le faire. Normalement.

Vous incarnez Star-Lord et tous les coups sont permis ! Avec votre style de combat unique, utilisez vos blasters élémentaires, donnez des coups de jet-bottes ou collez des raclées en équipe. Grâce aux autres Gardiens et à leurs attaques spéciales, c’est vous qui menez la danse. Au cours de votre aventure, vous devrez prendre des décisions aux conséquences parfois légères, et parfois carrément inattendues.