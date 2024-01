🔥 A Plague Tale: Innocence est gratuit sur PC en ce moment

L’Epic Games Store propose en ce moment un jeu gratuit, et ce tous les jours. Le titre pour aujourd’hui est A Plague Tale: Innocence qui est développé par Asobo Studio et qui a été très bien accueilli par les joueurs et la presse.

A Plague Tale: Innocence est gratuit en ce moment

Le jeu propose une immersion dans la Guyenne (France) du XIVe siècle, en 1348, alors que la guerre de Cent Ans et la peste noire ravagent la population. Vous incarnez Amicia, une adolescente de famille noble soudainement coupée de ses racines et chargée de protéger son frère cadet, un enfant maladif et coupé du monde nommé Hugo, des griffes de l’Inquisition. L’intrigue du jeu invite à suivre les deux enfants tandis qu’ils se cachent de leurs poursuivants et apprennent à se connaître et à survivre seuls.

Pour télécharger gratuitement A Plague Tale: Innocence, rendez-vous sur cette page de l’Epic Games Store. Cliquez sur le bouton bleu « Obtenir » et connectez-vous à votre compte Epic (si ce n’est pas déjà fait). Il ne reste plus qu’à valider pour ajouter le jeu à votre bibliothèque. Il est accessible gratuitement à vie une fois qu’il a été ajouté à votre bibliothèque.

Il ne faut pas traîner pour profiter de l’offre, puisqu’elle est valable pendant 24 heures (jusqu’au 4 janvier à 16h59). Mais comme dit précédemment : tant que avez validé l’opération d’ici les 24 prochaines heures, A Plague Tale: Innocence sera disponible à vie dans votre bibliothèque.