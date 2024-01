Un adolescent de 13 ans devient le premier être humain à battre le jeu Tetris… en le faisant planter !

Il a atteint le « l’écran de Destruction Finale ». « Il », c’est Willis Gibson, dit « Blue Scuti », un adolescent américain de 13 ans qui est parvenu au niveau 157 de Tetris, le célèbre jeu créé en 1990 par Alekseï Pajitnov. Après 40 minutes d’une lutte acharnée et de réflexes surhumains, Blue Scuti est parvenu à ce fameux niveau 157 où le jeu se met alors à…planter. Il s’en est fallu de peu : les lignes remontaient rapidement vers le haut de l’écran lorsque la machine a été battue par KO technique. L’exploit du jeune garçon a été immortalisé lors d’un match de demi-finale du Championnat du monde Classic Tetris (CTWC) et diffusé par le joueur sur YouTube ce mardi 2 janvier 2024.



Jusqu’à ce mardi 2 décembre, aucun être humain n’était parvenu à ce niveau du jeu. Une IA en revanche avait déjà atteint « l’écran de Destruction Finale », et l’on considérait alors que la fin de Tetris faisait partie des seules prérogatives de l’IA. Raté. En utilisant la technique du Rolling, qui consiste à tapoter frénétiquement des doigts sous la manette pour augmenter la vitesse de réaction dans la manipulation des briques, Willis Gibson est rentré à jamais dans l’histoire du jeu video. La victoire en demi-finale contre Justin Yu, dit « Fractal », apparait finalement totalement anecdotique après un tel exploit. Blue Scuti peut désormais courir après un autre record, car en théorie, il serait possible d’aller au delà du niveau 157 pour voir les 255 niveaux prévus à l’origine dans le jeu. Ne reste plus qu’à corriger ce satané bug du niveau 157.