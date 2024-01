Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en janvier 2024 (+ départ de GTA 5)

Microsoft commence 2024 en dévoilant la liste des jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass tout au long de janvier. Il y a huit titres cette fois-ci, dont Assassin’s Creed Valhalla et Resident Evil 2. À noter que certains jeux vont aussi quitter le catalogue, dont GTA 5.

Dès aujourd’hui

Close to the Sun (Cloud, Console et PC) : jeu d’horreur narratif à la première personne, il se déroule à la fin du XIXème siècle et place le joueur dans la peau de Rose, une jeune journaliste qui recherche sa sœur disparue dans un énorme navire construit par Nikola Tesla.

4 janvier

Hell Let Loose (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : un FPS se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Combattez avec votre unité dans des champs de batailles pouvant accueillir jusqu’à 100 joueurs, dans un mode 50 contre 50 personnes.

9 janvier

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Console et PC) : un RPG en monde ouvert se déroulant pendant l’âge des vikings. Vous incarnez Eivor, un viking du sexe de votre choix qui a quitté la Norvège pour trouver la fortune et la gloire en Angleterre. Raids, construction et croissance de votre colonie, mais aussi personnalisation du héros ou de l’héroïne sont au programme de cet épisode.

Figment (Cloud, Console et PC) : un jeu d’aventure et de réflexion. Le joueur y incarne Dusty, un aventurier grincheux qui représente pourtant la voix du courage, en perte de terrain face aux peurs qui gagnent et modifient l’environnement dans lequel le joueur évolue.

11 janvier

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console et PC) : le style arcade et immersif typique de la série est de retour, pour le plus grand plaisir de tous les fans qui pourront retrouver plus de 200 légendes du baseball et une myriade d’améliorations cosmétiques.

We Happy Few (Cloud, Console et PC) : un jeu d’action/aventure qui se déroule dans une Angleterre des années 60 alternative, au sein d’une ville rétrofuturiste ravagée par la drogue. Cachez-vous, battez-vous et fondez-vous dans la foule pour échapper à ce monde délirant et obsédé par la Joy.

16 janvier

Resident Evil 2 (Cloud, Console et PC) : la réinterprétation de l’ancien jeu sorti en 1998. Il s’agit d’un survival-horror dans lequel le joueur peut incarner Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Ces derniers tentent de survivre alors que la ville de Raccoon City est entièrement infestée par le virus-T.

Those Who Remain (Cloud, Console et PC) : au fur et à mesure que les lumières s’éteignent, les braises des ténèbres sont ravivées dans la petite ville endormie de Dormont. Faites face à l’effroi maléfique, ne sombrez pas dans la folie et survivez à la nuit dans ce thriller psychologique.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass en janvier 2024

5 janvier:

Grand Theft Auto V (Cloud et Console)

15 janvier: