Des fans recréent le duel iconique de La Revanche des Sith… avec les personnages de Clone Wars !

Il fallait déjà y penser, et surtout, il fallait être capable de le réaliser : les petits gars de Hello There Animations ont diffusé sur YouTube le duel iconique opposant Obiwan Kenobi à Anakin Skywalker dans Star Wars : La Revanche des Sith, mais cette fois-ci avec les personnages animés de Clone Wars en lieu et place des acteurs Ewan McGregor et Hayden Christensen. Autant dire que le résultat dépote tant l’animation est maitrisée de bout en bout et la séquence d’origine parfaitement restituée. Le duel qui donne naissance à Dark Vador prend ici la même force dramatique que la séquence du film de 2005 (le 3ème opus dans la chronologie de la saga). Le niveau de réalisation global, stratosphérique, en dit long sur les compétences techniques de certains groupes d' »amateurs »… que des studios en manque d’inspiration feraient bien de recruter.

Plus fort encore, le court-métrage reprend des bouts de combats supprimés de la version finale du film ainsi qu’une scène supprimée de The Clone Wars durant laquelle Anakin et Obi-Wan discutent du départ d’Ahsoka de l’Ordre Jedi, ces séquences étant intégrées avec brio dans le montage final. Quant aux dialogues entre Anakin et Obiwan, ce sont ici les voix de Matt Lanter et de James Arnold dans le film Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Un mixage génial en somme, ou quand le fan service parvient à faire mieux que les gros studios…