Square Enix misera à fond sur l’IA en 2024

Jamais à cours d’une évolution lui permettant de glaner de nouveaux joueurs (ou plutôt ici de nouvelles sources de revenus), Square Enix (à qui l’on doit la saga des Final Fantasy) a décidé de prendre l’IA à bras le corps et à l’intégrer dans ses « process » de production de jeux. Takashi Kiryu, le président de Square Enix, a rappelé dans sa lettre de voeux du nouvel an que l’IA allait devenir une pièce maîtresse chez l’éditeur japonais, et que ces technologies seraient intégrées « de manière agressive » afin de « créer de nouvelles formes de contenu ».

Le patron de Square Enix envisage déjà un usage poussé des IA… jusqu’à la création du code : « Je crois que l’IA générative a le potentiel non seulement de remodeler ce que nous créons, mais aussi de changer fondamentalement les processus par lesquels nous créons, y compris la programmation. » déclare Kiryu. Dans un premier temps, l’IA servirait donc au développement et à certains aspects du marketing, mais « À plus long terme, nous espérons exploiter ces technologies pour créer de nouvelles formes de contenu pour les consommateurs, car nous pensons que l’innovation technologique représente des opportunités commerciales » ajoute Kiryu.

L’IA chez Square Enix sera t-elle utilisée pour la génération d’avatars, pour l’amélioration des phases de dialogue avec les PNJs (personnages non joueurs) voire l’amélioration du lore ou de certains aspects liés à la narration ? L’éditeur ne le précise pas, mais sait sans doute déjà qu’il devra marcher sur des oeufs suite aux gros ratés de communication relatifs à l’intégration de la Blockchain et des NFTs dans certains jeux du studio. Les joueurs sont souvent bien plus conservateurs et rétifs à la (vraie) nouveauté qu’ils ne le pensent eux-mêmes (ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose s’agissant des NFTs), une donnée que Square Enix devra forcément prendre en compte pour ne pas se retrouver en porte à faux.