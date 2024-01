Le 28 décembre, SpaceX a placé en orbite l’avion spatial X-37B de l’US Space Force avec une fusée Falcon Heavy, marquant ainsi son 97e lancement de l’année et le neuvième pour le Falcon Heavy (incidemment, c’était aussi le dernier vol de l’année pour SpaceX). Le décollage a eu lieu à 20 h 07 depuis le centre spatial Kennedy en Floride, après des retards initiaux dus à la météo et à des problèmes techniques avec les moteurs de la fusée. Le vol s’est déroulé sans encombre, avec la séparation réussie des propulseurs latéraux et du deuxième étage de la fusée. Les propulseurs sont revenus se poser avec succès à Cap Canaveral, tandis que le second étage est tombé dans l’Atlantique.

Ce lancement est une première : jamais encore le Falcon Heavy n’avait été utilisé pour placer en orbite du métriez de l’US Space Force. SpaceX a signé en 2018 un contrat de 130 millions de dollars pour le lancement du X-37B, un avion spatial autonome et réutilisable conçu par Boeing, et qui a déjà effectué six missions classifiées. Sa nouvelle mission, également classifiée, consiste à transporter des charges utiles (forcément secrètes) ainsi que du matériel de recherche civile, dont le projet Seeds-2 de la NASA étudiant l’impact des radiations sur les graines et le FalconSat-8 (expériences scientifiques). L’orbite cible de la mission est lui aussi classifiée, mais on suppose qu’il s’agit d’une orbite hautement elliptique à forte inclinaison.