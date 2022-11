X-37B, la mini-navette top-secret de l’US Space Force, est retournée sur Terre après plus de 2 ans en orbite

La mini-navette X-37B de l’US Space Force est de retour sur Terre après plus de 2 ans en orbite (908 jours exactement) ce qui constitue un record pour ce type d’engin spatial. Le X-37B s’est posé le samedi 1é novembre sur le tarmac du Kennedy Space Center en Floride. L’US Space Force a rendu public uniquement une seule mission du X-37B, qui a consisté au mois d’octobre 2021 à déployer son propre satellite FalconSat-8. Conçu par le Naval Research Laboratory, le FalconSat-8 contient une antenne radiofréquence à énergie solaire, le procédé consistant à convertir les rayons solaires en énergie micro-onde et à « transmettre l’énergie au sol ».

Le X-37B, qui a été entièrement fabriqué par Boeing selon les indications de la NASA, a pris son premier envol en 2010. L’appareil spatial aux missions top secrètes a largué dans l’espace plusieurs satellites… dont on ne sait pas grand chose. Les expérimentations embarquées à bord ont eu droit à un peu plus de précisions, et vont de l’exposion de matériaux au rayonnement spatial à l’évaluation de technologies qui pourront être réutilisées « pour la construction de bases inhabitées permanentes dans l’espace ».

« Depuis le premier lancement du X-37B en 2010, ce dernier a battu des records et fourni à notre pays une capacité inégalée pour tester et intégrer rapidement de nouvelles technologies spatiales », a déclaré dans un communiqué Jim Chilton, vice-président senior de Boeing Space and Launch.