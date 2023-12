Les smartphones pliables ont seulement représenté 1,3% des ventes de téléphones en 2023

Les smartphones pliables ont du mal à attirer du monde. L’un des blocages est le prix. Ces téléphones coûtent bien plus cher que les smartphones que tout le monde connaît.

Petite part de marché pour les smartphones pliables

Selon le cabinet Coutnerpoint Research, les smartphones pliables ont seulement représenté 1,3% des ventes de smartphones en 2023. Il y a eu 1,2 milliard de smartphones vendus au total. Les prix élevés et les préoccupations relatives à la durabilité et à l’utilité sont des facteurs dissuasifs majeurs pour les consommateurs.

Un analyste du cabinet Canalys a déclaré au Financial Times que les taux de retour des appareils pliables sont de 5 à 10%, ce qui est beaucoup plus élevé que pour les smartphones traditionnels et dissuade les acheteurs de renouveler leurs achats. « C’est une chose d’amener les gens vers le segment des smartphones pliables », a-t-il déclaré. « C’en est une autre de les inciter à rester ».

Samsung domine le marché mondial, avec une part de 73% des smartphones pliables. Le constructeur a proposé cette année les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Fold 5. Le premier coûte 1 199€ et le second a un prix de 1 899€.

Une confiance des constructeurs pour l’avenir

« Nous continuerons à positionner nos pliables comme un moteur clé pour la croissance de nos modèles haut de gamme avec la différenciation claire, l’expérience et la flexibilité que ces appareils ont à offrir », a déclaré Samsung. « Nous pensons que les smartphones pliables sont l’avenir des smartphones, tout comme les voitures électriques l’ont été pour l’industrie automobile », a déclaré de son côté Bond Zhang, directeur général d’Honor au Royaume-Uni. « Nous approchons d’un point de basculement crucial où les smartphones pliables pourraient bientôt devenir courants ».

En Chine, des marques comme Honor et Huawei ont rencontré plus de succès. Les ventes de smartphones pliables au troisième trimestre ont plus que doublé par rapport à l’année précédente.

Il y a un acteur notable qui est absent du marché des smartphones pliables : Apple. Les rumeurs indiquent que le groupe s’intéresse à ce type de produit. Mais il faudra encore patienter pour découvrir le premier iPhone pliable.