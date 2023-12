Samsung Galaxy : Android Auto sans fil ne fonctionne plus chez certains depuis Android 14

Des propriétaires d’un smartphone Samsung Galaxy qui ont installé Android 14 rencontrent des problèmes avec Android Auto, avec la mode sans fil qui a soudainement décidé de ne plus fonctionner.

Des problèmes avec Android Auto et les Samsung Galaxy

Samsung a commencé à proposer Android 14 à la fin octobre sur les Galaxy S23. Depuis, plus de 40 smartphones Galaxy ont le droit au nouveau système d’exploitation avec la surcouche One UI 6.0 de Samsung. Mais l’expérience n’est pas tout à fait optimale pour ceux qui passent par Android Auto.

Sur les forums de Google, certains propriétaires de Samsung Galaxy ont constaté qu’Android Auto ne fonctionnait plus via une connexion sans fil après la mise à jour vers Android 14. Le problème est apparu alors que le déploiement de Samsung s’est accéléré vers la fin du mois de novembre. Les utilisateurs notent que le problème persiste sur différents appareils, avec des signalements sur les Galaxy S22+ et S22 Ultra, Galaxy A54, et les différents Galaxy 23.

Les personnes concernées signalent que le système sans fil ne fonctionne pas du tout, ou qu’il est très instable et ne fonctionne que brièvement.

Google a reconnu le problème en l’ajoutant à sa liste de « problèmes connus », et un spécialiste de la communauté a également participé au fil de discussion. Toutefois, aucun correctif n’a encore été proposé. Reste à savoir s’il faut attendre un correctif de la part de Google, ce qui impliquerait une mise à jour de l’application Android Auto. Ou s’il faut que Samsung lui-même corrige le tir avec une mise à jour complète des smartphones.