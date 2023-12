Nothing Phone (2a) : le prix dévoilé, avec d’autres caractéristiques

Les fuites continuent pour le Nothing Phone (2a), avec aujourd’hui des détails sur le prix et de nouvelles caractéristiques techniques. Il y a notamment le stockage et la RAM.

Une fuite du prix pour le Nothing Phone (2a)

Le prix du Nothing Phone (2a) sera inférieur à 400 euros, selon les informations de Roland Quandt du site WinFuture. Ce serait du moins le tarif pour le modèle de base. Celui-ci aurait 128 Go d’espace de stockage et de 8 Go de RAM. Il y aurait également un modèle avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Le tarif pour cette variante n’est pas communiqué.

En comparaison, le Nothing Phone (2) débute à 679€ avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il est même possible de l’avoir en ce moment à 599€ sur Amazon avec un coupon à activer. La différence est donc notable. Les deux smartphones ne jouent toutefois pas dans la même cour. Le Nothing Phone (2) se veut haut de gamme avec notamment la puce Snapdragon 8+ Gen 1, un écran OLED (LTPO) de 6,7 pouces avec une définition de 2 412 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour le Nothing Phone (2a), ce sera la puce MediaTek Dimensity 7200 et un écran AMOLED 1080p.

Le Nothing Phone (2a) devrait, selon les rumeurs, être annoncé lors du Mobile World Congress. L’édition 2023 se tiendra à Barcelone du 26 au 29 février.