Xiaomi présente SU7, sa première voiture électrique pour concurrencer Tesla et Porsche

Xiaomi, que le grand public connaît surtout pour ses smartphones, a dévoilé sa toute première voiture électrique, la SU7, et ambitionne de devenir un champion mondial du secteur, comme l’a annoncé le dirigeant.

Xiaomi avait annoncé en 2021 se lancer sur le créneau très convoité des véhicules électriques, sur lequel de nombreuses marques chinoises mettent le turbo ces derniers mois. Dans une salle comble à Pékin, le patron de l’entreprise, Lei Jun, a présenté sa SU7, une berline dont la commercialisation doit débuter en 2025. Équipée par Xiaomi pour la partie logicielle et électronique, elle est produite par le constructeur local BAIC. « L’objectif est de devenir l’un des cinq premiers fabricants au monde au prix de 15-20 ans de durs efforts », a détaillé Lei Jun.

Les batteries de la SU7 sont fournies par le chinois BYD, par ailleurs constructeur incontournable sur l’électrique, et son compatriote CATL. Leur autonomie peut monter jusqu’à 800 km.

Les premières images de notre berline électrique #XiaomiSU7 🤩

Présentation de la Xiaomi SU7

Il faudra attendre encore quelques mois avant que Xiaomi n’annonce les prix, mais la société affirme déjà que la SU7 Max a une autonomie de 800 km, ainsi qu’une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, deux performances qui battent la Model S de Tesla et la Taycan Turbo de Porsche. Cela est dû en partie à la généreuse plateforme haute tension de 800 V/101 kWh du fabricant de batteries CATL, qui offre une autonomie de 220 km avec une charge de seulement 5 minutes, 390 km en 10 minutes, ou 510 km en 15 minutes. Le modèle de base, en revanche, n’accepte que la charge à 400 V pour sa plus petite batterie de 73,6 kWh, dont l’autonomie peut atteindre 668 km.

Une partie multimédia propulsée par HyperOS

Le SU7 offre un système de divertissement embarqué avec HyperOS, qui est alimenté par le processeur Snapdragon 8295 de Qualcomm et ne prend que 1,49 seconde pour démarrer. Vous pouvez accéder à vos médias, régler vos sièges ou même contrôler vos appareils Xiaomi via l’écran central 3K de 16,1 pouces, ainsi que les tablettes Xiaomi Pad en option qui peuvent être montées sur des ports magnétiques (jusqu’à 22,5 W de sortie) derrière les deux appuis-tête avant. L’interface de l’écran central permet de partager jusqu’à trois fenêtres pour le multitâche, et vous pouvez même y projeter l’écran de votre téléphone Xiaomi pour une expérience transparente. Quant au divertissement musical et vidéo, il sera complété par les 23 haut-parleurs Dolby Atmos internes.

La SU7 aura également des capacités de conduite autonome, grâce à sa plateforme Xiaomi Pilot équipée de deux processeurs NVIDIA Drive Orin (le modèle de base n’en a qu’un) et d’un ensemble de capteurs. Ces derniers comprennent un LiDAR monté sur le dessus, avec une portée visuelle allant jusqu’à 200 m et une précision de pixel allant jusqu’à 0,1 m — ce qui signifie une meilleure détection des obstacles plus fins et plus petits. Dans une série de démonstrations vidéo, Xiaomi a montré comment le SU7 pouvait naviguer dans une rue animée avec des obstacles mixtes, ainsi que se garer tout seul dans un parking robotisé avec des espaces restreints. Xiaomi affirme que les capteurs de sa voiture électrique peuvent également s’adapter aux climats enneigés et pluvieux.