Xiaomi annonce Xiaomi EV, sa marque de voiture électrique

Xiaomi EV est maintenant une réalité. Le constructeur chinois annonce avoir enregistré ce 1er septembre sa filiale consacrée à la voiture électrique. La société compte déjà 300 employés et elle est dirigée par Lei Jun, qui n’est autre que le fondateur et patron de Xiaomi.

Lancement de Xiaomi EV pour les voitures électriques

Xiaomi déclare que son équipe chargée des véhicules électriques a mené une quantité massive de recherches sur les utilisateurs au cours des cinq derniers mois. Elle a également rendu visite à des partenaires industriels tout en « poursuivant la définition de la voiture électrique et de la formation de l’équipe ».

Le projet est ambitieux. Xiaomi EV dispose au départ d’un capital de 10 milliards de yuans (1,31 milliard d’euros). Le groupe a déjà annoncé qu’il va investir 10 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

En avril, le patron de Xiaomi avait indiqué que le premier modèle de la marque serait probablement une berline ou un SUV. Les véhicules à énergies nouvelles (hybrides, électriques, pile à combustible) connaissent un fort essor en Chine, pays en pointe dans ce domaine grâce notamment à une population ultra-connectée et à une politique incitative des autorités. Les constructeurs nationaux et étrangers rivalisent pour profiter de ce débouché. Et Xiaomi n’est pas la première firme chinoise à s’aventurer dans ce secteur. Il y a déjà Nio, Xpeng et BYD.

Pas d’information pour l’instant

Il va en tout cas falloir encore patienter pour découvrir la première voiture électrique de Xiaomi EV. Le groupe ne dit rien à son sujet. Il n’y a pas d’information sur les caractéristiques, le design ou encore le prix. Peut-on s’attendre à un bon rapport qualité/prix, comme c’est le cas avec les smartphones ou autres produits du groupe ? Il faut l’espérer. Il sera en tout cas intéressant de voir les tarifs par rapport aux voitures de Tesla et d’autres constructeurs.

C’est l’occasion de rappeler que Xiaomi a récemment racheté Deepmotion, une société pour la conduite autonome, pour l’équivalent de 65,77 millions d’euros. Il a expliqué avoir réalisé cette acquisition pour « renforcer la compétitivité technologique ».