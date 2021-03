Xiaomi annonce sa voiture électrique et investit 10 milliards de dollars

Xiaomi annonce se lancer sur le marché de la voiture électrique avec son propre modèle. Le groupe chinois va investir 10 milliards de dollars sur dix ans pour ce projet. Il y aura d’abord un investissement initial de 1,5 milliard de dollars.

Lancement de Xiaomi sur le marché de la voiture électrique

Xiaomi va créer une filiale qui s’occupera exclusivement de la voiture électrique, ainsi que des futurs modèles. Signe de l’importance donnée par le groupe à cette nouvelle activité, le PDG du groupe, Lei Jun, dirigera personnellement cette future filiale.

Les véhicules à énergies nouvelles (hybrides, électriques, pile à combustible) connaissent un fort essor en Chine, pays en pointe dans ce domaine grâce notamment à une population ultra-connectée et à une politique incitative des autorités. Les constructeurs nationaux et étrangers rivalisent pour profiter de ce débouché. Et Xiaomi n’est de loin pas la première entreprise chinoise à s’aventurer dans ce secteur.

Avec son projet de voiture électrique, Xiaomi rejoint Apple, Huawei et d’autres constructeurs technologiques qui comptent se lancer sur ce marché. Xiaomi n’a pas encore donné des détails sur son véhicule. Il est toutefois le premier à annoncer ce projet publiquement. Chez Apple par exemple, la voiture électrique est en préparation, mais le fabricant n’a rien dit publiquement.

Pendant ce temps, des acteurs plus établis comme les groupes allemands Volkswagen ou BMW ont pris des engagements pour l’avenir. Des modèles entièrement électriques seront produits en Chine.