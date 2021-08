Xiaomi rachète Deepmotion, une société pour la conduite autonome

Xiaomi s’aventure un peu plus sur le marché des voitures autonomes en rachetant la société Deepmotion pour l’équivalent de 65,77 millions d’euros. Le groupe, surtout connu pour ses smartphones, dit avoir fait cette acquisition pour « renforcer la compétitivité technologique ».

Ce rachat de Deepmotion par Xiaomi suit une précédente déclaration du groupe. Il avait annoncé au mois de mars son intention de réellement se lancer sur le marché des voitures autonomes. Son investissement va dépasser les 10 milliards de dollars pour les 10 prochaines années.

Les ambitions de Xiaomi en matière de véhicules électriques et autonomes l’opposeront aux autres géants chinois de la technologie dans ce qui devient un espace de plus en plus encombré. Il sera en concurrence avec des entreprises comme Baidu et même Huawei, ainsi qu’avec des constructeurs automobiles comme Tesla, Xpeng et Nio.

Xiaomi a annoncé l’acquisition de Deepmotion après avoir publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre, dont le chiffre d’affaires a bondi de 64% d’une année sur l’autre pour atteindre 87,8 milliards de yuans (11,5 milliards d’euros). Le groupe a déclaré que le revenu total et le bénéfice net ont atteint des niveaux record au cours du trimestre. Pour leur part, les ventes de smartphones ont représenté 67,3% des revenus, mais l’entreprise a cherché à réduire sa dépendance à l’égard des téléphones mobiles en lançant d’autres appareils connectés à Internet.