TSMC annonce la démission de son président, Mark Liu

TSMC, l’un des principaux fabricants de semi-conducteurs (et unique fondeur des puces d’Apple), a discrètement annoncé la démission de son président, Mark Liu, par le biais d’un dossier réglementaire le 19 décembre dernier. Le moment et la méthode de cette annonce ont suscité surprise et spéculations, en particulier compte tenu de sa publication pendant la période des fêtes aux États-Unis.

Mark Liu a rejoint TSMC en 1993 et ​​est devenu président de la firme en 2018 après le départ à la retraite du fondateur de l’entreprise, le Dr Morris Chang. Liu se retire après un mandat de 30 ans, mais ce départ ne semble pas volontaire sachant que seul le groupe TSMC en a fait l’annonce officielle. Généralement, un départ volontaire est annoncé par l’intéressé en personne, comme cela a d’ailleurs été le cas pour le prédécesseur de Mark Liu.

Si l’on en croit certains bruits de couloir persistants, les nombreux retards ainsi que les grandes difficultés d’organisation du site TSMC en Arizona auraient précipité le départ de Mark Liu. Les commentaires assez « limites » de Liu sur la culture du travail aux Etats-Unis et les pénuries d’eau et de main-d’œuvre sur place n’ont fait qu’ajouter aux différents problèmes rencontrés. De plus, l’expansion de TSMC aux États-Unis n’a pas été particulièrement bien accueillie par le gouvernement chinois, les médias d’État critiquant la décision de l’entreprise d’améliorer ses opérations aux États-Unis. Morris Chang, le fondateur à la retraite de TSMC a lui-même désapprouvé l’expansion américaine du fondeur.

Suite de la démission de Liu, le conseil d’administration de TSMC a recommandé que le CEO actuel du groupe, C.C. Wei, occupe un second poste de Président.