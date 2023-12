Spotify envisage une hausse de prix en France à cause de la taxe streaming

Il faut s’attendre à une hausse de prix du côté de Spotify en France. Cela s’explique par la taxe streaming, récemment annoncée, qui vise les différentes plateformes dont Spotify, Apple Music, Deezer et d’autres.

On se dirige vers une hausse de prix chez Spotify

Selon une source de Digital Music News, une augmentation de prix est « définitivement sur la table » pour Spotify en France. En réalité, le service de streaming profiterait de la hausse tarifaire pour prendre en compte d’autres facteurs, dont l’inflation.

La taxe streaming concernera les plateformes ayant un chiffre d’affaires dépassant les 20 millions d’euros. L’État prendra alors entre 1% et 2% du chiffre d’affaires réalisé en France. Ce sera en place dès 2024, comme l’a récemment le gouvernement.

Antoine Monin, le patron de Spotify France, a récemment commenté la taxe streaming. C’est « une monumentale erreur stratégique qui va à l’encontre des enjeux de souveraineté économique, culturelle et technologique européenne », indiquait le dirigeant. « Nous versons 70% de nos revenus aux ayants droit de la musique, vous ajoutez à cela une TVA à 20%, une taxe sur les services numériques à 3%, une taxe sur les services vidéo à 5% et maintenant une taxe streaming à 1,75%. Comment voulez-vous que nous puissions opérer sur un marché comme la France ? », avait-il ajouté.

Il avait également évoqué le prix. Spotify « n’a pas encore pris de décision sur la façon » dont la service de streaming musical « va absorber cette taxe », disait-il. Dans le même temps, il précisait que s’il fallait faire une hausse de prix, « c’est 10% d’augmentation des abonnements qu’il faudrait faire » pour absorber cette nouvelle taxe française.

Actuellement, l’abonnement Premium individuel de Spotify coûte 10,99€/mois. Le prix est de 14,99€/mois pour la formule Duo et 17,99€/mois pour l’abonnement Famille. Pour rappel, il y avait déjà eu une hausse de prix il y a quelques mois (1€ en plus sur l’abonnement individuel et 2€ en plus sur l’offre famille).